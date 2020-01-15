صحفي أمريكي: الانتخابات البرلمانية تساهم في المزيد من تعزز المؤسسات الديمقراطية في أذربيجان

باكو، 15 يناير، أذرتاج

قال بيتر تيس إن الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في أذربيجان 9 فبراير المقبل تساهم في المزيد من تعزز المؤسسات الديمقراطية في البلد.

أفادت أذرتاج عن تيس الصحفي الأمريكي المحلل السياسي تصريح له أدلى به الخبير السياسي الإسرائيلي لموقع الانتخابات البرلمانية secki-2020.az أن نظام الانتخابات منظم في أذربيجان تنظيما جيدا مؤكدا أن "البيئة المتسامحة في أذربيجان والظروف المهيأة سويا لمنتسبي جميع الشعوب والأديان لقيت دائما تقديرا وثناء. وبيئة الانتخابات الديمقراطية والمحاسبة المؤسسية وقاعدة التشريع المحسن التي شكلت الدولة لمثل هذا المجتمع المتسامح تكون أرضية لسير الانتخابات في ظروف نزيهة وعادلة. وتشير التجربة إلى أن كل انتخابات جديدة منظمة تخدم لتعزز المعايير الديمقراطية ونتذكر الانتخابات السابقة بفعالية عالية للناخبين وآمل في أن الشعب سيستخدم بكفاءة في الانتخابات المقرر تنظيمها في 9 فبراير المقبل من إمكانات تقدمها البيئة الديمقراطية والنزيهة وفي تعزيز هذه الانتخابات نفوذ أذربيجان سواء في المنطقة ام في صعيد العالم."