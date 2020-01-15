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    الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٤]

    موسكو، 15 يناير (أذرتاج).

    قدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخامس عشر من يناير، حسبما أفادت مراسلة أذرتاج.

    اعلن مدفيديف في لقائه اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في خطابه السنوي إلى البرلمان.

    قال بوتين انه سيتم إنشاء منصب نائب رئيس مجلس الامن وسيكلف دميتري ميدفيديف بتولي هذا المنصب.

    AZERTAG.AZ :الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين
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