بوتاش تكشف حجم النفط الخام الأذربيجاني المنقول عبر خط أنابيب ب ت ج في 2019م

باكو، 15 يناير، أذرتاج

نقل 233 مليون و175 ألف برميل من النفط خلال 2019م الماضي عبر خط أنبوب باكو – تبيليسي – جيهان ب ت ج الذي يوصل النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية عن طريق تركيا.

أفادت أذرتاج عن شركة بوتاش التركية أن ما يزيد عن 3 مليارات و300 مليون برميل من النفط بعث بها إلى الأسواق العالمية عبر الناقلات من محطة جيهان حتى الآن. ونقل النفط اكثر قدر 22 مليونا و149 ألف برميل بالمقارنة الشهرية خلال مارس العام الماضي.

يذكر أن الخط دشن في يوليو عام 2006م وطوله 1776 كم. ونقل الخط اكثر النفط قدر 286 مليون و214 ألف برميل عام 2010م فيما قل نقل النفط عبره عام 2006م قدر 57 مليونا و78 ألف برميل.

مساهمات باكو- تبيليسي – جيهان: بي بي (30.10 في المائة)، باكو- تبيليسي – جيهان سوكار (25.00 في المائة) وشيفرون (8.90 في المائة) وشتات أويل (8.71 في المائة) وترايو (6.53 في المائة) وأني (5.00 في المائة) وتوتال (5.00 في المائة) وإيتوتشو (3.40 في المائة) وإنبكس (2.50 في المائة) وكونوكو فيليبس (2.50 في المائة) وأنقج ليميتد (2.36 في المائة).