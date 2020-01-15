الرئيس الأذربيجاني يبعث برقية تهنئة الى سلطان عمان الجديد
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
باكو، 15 يناير (أذرتاج).
بعث رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف ببرقية تهنئة الى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد تقدم إلى جلالته بأحر التهاني لاختياره سلطاناً لسلطنة عمان.
قال الرئيس الأذربيجاني في رسالته انه تربط جمهورية أذربيجان بسلطنة عمان علاقات الصداقة التقليدية معربا عن ثقته في دوام تطوير العلاقات المبنية على الأسس الوطيدة بنجاح.
تمنى الرئيس إلهام علييف لجلالة السلطان موفور الصحة والسعادة والنجاحات لأجل رفاهية الشعب العماني الصديق.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥٧]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٥]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك