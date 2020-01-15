الرئيس الأذربيجاني يبعث برقية تهنئة الى سلطان عمان الجديد

باكو، 15 يناير (أذرتاج).

بعث رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف ببرقية تهنئة الى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد تقدم إلى جلالته بأحر التهاني لاختياره سلطاناً لسلطنة عمان.

قال الرئيس الأذربيجاني في رسالته انه تربط جمهورية أذربيجان بسلطنة عمان علاقات الصداقة التقليدية معربا عن ثقته في دوام تطوير العلاقات المبنية على الأسس الوطيدة بنجاح.

تمنى الرئيس إلهام علييف لجلالة السلطان موفور الصحة والسعادة والنجاحات لأجل رفاهية الشعب العماني الصديق.