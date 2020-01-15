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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال 2019م

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    كشف جهاز الجمارك عن حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال 2019م الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الشاي المصدر من البلد بلغ 5ر1 ألف طن بقيمة 5ر9 ملايين دولار.

    يذكر أن البلد صدر عام 2018م 3ر1 ألف طن من الشاي بقيمة 3ر9 ملايين دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال 2019م
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