حرس الحدود يتصدى استفزازات العدو الأرميني في قازاخ واغسطافا

باكو، 15 يناير (أذرتاج).

أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية المتمركزة في قرية بيركابير بمحافظة ايجيوان الارمينية ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر النيران باستمرار على مواقع قتالية اذربيجانية موجودة في قرية مازام لمحافظة قازاخ والطريق المؤدي من مركز المحافظة الى هذه القرية مستخدمة الأسلحة الكبيرة العيار وبنادق القنص.

أفادت وكالة أذرتاج ان وحدات حرس الحدود الأذربيجانية تصدت للاستفزازات الارمينية للمرة التالية بالرد على العدو.