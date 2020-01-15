حملات أمنية واسعة في ألمانيا ضد أوساط إسلامية "متطرفة"

باكو، 15 يناير (أذرتاج).

شنت السلطات الألمانية حملات مداهمات وتفتيش في عدة ولايات للاشتباه في الإعداد لـ"جريمة تشكل خطرا على أمن الدولة". وفي إطار سياسة استباقية تشن السلطات الأمنية دوريا حملات مداهمة وتفتيش في الأوساط الإسلامية المتشددة، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن النسخة العربية للإذاعة الألمانية "دويتشي فيللي".

قالت الإذاعة ان الادعاء العام الألماني في برلين في 14 يناير أعلن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حملات مداهمة أمنية موجهة ضد "متهمين منحدرين من أصول شيشانية من الأوساط الإسلامية المتطرفة" تجري في عدد من ولايات البلاد. وأضاف الادعاء العام أن الحملات شملت ولايات برلين وبراندنبورغ وشمال الراين - ويستفاليا وتورينغن. ولم تذكر السلطات المزيد من التفاصيل عن الحملات.

قال المراسل الخاص لاذرتاج ان 180 فرد من افراد الشرطة الألمانية شاركوا في تلك الحملات.