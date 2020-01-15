موسكو، 15 يناير (أذرتاج). قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بترشيح رئيس جهام الضرائب الفدرالي ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء الروسي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لكرملين ان بوتين اجرى لقاء عمل مع ميشوستين وعرض له منصب رئيس الوزراء. ووافق عليه وتم تقديم ترشيحه الى دوما الدولة الروسية.

AZERTAG.AZ : الرئيس الروسي يرشح ميخائل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء

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