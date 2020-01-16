مشغلة نظام الطاقة الكهربائية: جورجيا استوردت من أذربيجان نحو 68 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة

تبيليسي، 16 يناير، أذرتاج

استوردت جورجيا 1626 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية عام 2019م و1101 مليون كيلو واط ساعي أو 75ر67 في المائة من الحجم المذكور من حصة أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن شركة المشغلة التجارية لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أسكو أن جورجيا خفضت من استيراد الطاقة الكهربائية من أذربيجان قدر 128 مليون كيلو واط ساعي او بنسبة 4ر10 في المائة بالمقارنة السنوية.

وقالت إن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من جورجيا خلال العام المنصرم بلغ 42ر243 مليون كيلو واط ساعي.