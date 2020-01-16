  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس الشيشان يستقيل مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١١:٥‎٨]

    غروزني، 16 يناير، أذرتاج

    استقال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل.

    أفادت أذرتاج عن موقع رئاسة الشيشان أن رئاسة الجمهورية مفوضة مؤقتا على مسلم خوتشييف.

    AZERTAG.AZ :رئيس الشيشان يستقيل مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
    جورجيا تبدأ بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    قربانغولي بردي محمدوف: تركمانستان مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأفغانستان
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]
    رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
    اجتماع بين الإيسيسكو ومؤسسة "CELL" لتعزيز التعاون في قضايا التعليم
    رئيس الشيشان يستقيل مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل