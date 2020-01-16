رئيس الشيشان يستقيل مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١١:٥٨]
غروزني، 16 يناير، أذرتاج
استقال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل.
أفادت أذرتاج عن موقع رئاسة الشيشان أن رئاسة الجمهورية مفوضة مؤقتا على مسلم خوتشييف.
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