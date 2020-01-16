غروزني، 16 يناير، أذرتاج استقال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل. أفادت أذرتاج عن موقع رئاسة الشيشان أن رئاسة الجمهورية مفوضة مؤقتا على مسلم خوتشييف.

AZERTAG.AZ : رئيس الشيشان يستقيل مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل

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