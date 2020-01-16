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    إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٣:١٧]

    كيشيناو، 16 يناير، أذرتاج

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 8 ملايين دولار خلال العام الماضي وذلك اكثر قدر مليون دولار قياسا إلى عام 2018م.

    أفادت أذرتاج عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا وصلت إلى 8ر4 ملايين دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 1ر3 ملايين دولار.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال 2018م وصلت إلى 7 ملايين دولار.

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