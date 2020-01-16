وحدات الاحتلال الأرميني تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

باكو، 16 يناير، أذرتاج

تواصل وحدات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم وباستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع ان مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في مرتفعات بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية مونجوقلو لمحافظة طاووس الأذربيجانية وقرية زمانلي لمحافظة جدابيك الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في قرية أيجيدزور لمحافظة برد الأرمينية ومرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على التوالي.

كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في قرية تشيلابورت المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي تقي بيكلي ويوسف جانلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قراخان بيكلي وقورقان المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين.