باكو، 16 يناير، أذرتاج بلغ حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال العام الماضي 33 مليارا و8ر302 مليون دولار. أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن 13 مليارا و2ر667 مليون دولار من الحجم المذكور من حصة التوريد و19 مليارا و5ر635 مليون دولار من نصيب التصدير

AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف حجم التبادل التجاري في أذربيجان العام الماضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده