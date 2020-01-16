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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم التبادل التجاري في أذربيجان العام الماضي

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٤]

    باكو، 16 يناير، أذرتاج

    بلغ حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال العام الماضي 33 مليارا و8ر302 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن 13 مليارا و2ر667 مليون دولار من الحجم المذكور من حصة التوريد و19 مليارا و5ر635 مليون دولار من نصيب التصدير

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