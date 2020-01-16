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    رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]

    موسكو، 16 يناير، أذرتاج

    يزور رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إيران.

    أفادت أذرتاج أن سفير إيران في موسكو كاظم جلالي صرح بذلك بعد لقائه نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف.

    وقال إن اللجنة البرلمانية الروسية الإيرانية تأسست بمبادرة من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني. سيعقد أول اجتماع للجنة في طهران قريباً.

    مشيراً إلى اللقاء المثمر مع نائب رئيس مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، قال الدبلوماسي إن الجانبين ناقشا التعاون في مجالات الاقتصاد والسياحة والأمن والعلاقات البرلمانية.

    فريده عبد اللاييفا

    المراسلة الخاصة لوكالة أّذرتاج

    موسكو

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران
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