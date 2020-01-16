قدمت الفنادق ودور الضيافة في غبالا خدمات لأكثر من 120 ألف سائح أجنبي في 2019

غبالا، 16 يناير، مصطفى داداشوف، أذرتاج

حدد الرئيس إلهام علييف التنمية السياحية إلى جانب المجالات الأخرى أحد المجالات ذات الأولوية ضمن التدابير المتخذة لتطوير القطاع غير النفطي في أذربيجان. وفقاً لتعليمات وتوصيات رئيس الجمهورية أنجز الكثير من الأعمال في البلاد في السنوات الأخيرة لإنشاء البنية التحتية السياحية الحديثة. بدأ الموقع الجغرافي لأذربيجان والطبيعة والمناخ والمعالم التاريخية والمطبخ والثقافة الغنية لشعبنا والعديد من العوامل الأخرى تجلب السياح الى أذربيجان بأعداد كبيرة.

في الاجتماع المكرس لنتائج 2019، قال الرئيس إلهام علييف إن تنمية قطاع السياحة ستظل محور الاهتمام. في العام الماضي، ضرب عدد السياح رقماً قياسياً - وصل إلى بلدنا 3 ملايين و 170 ألف زائر أجنبي. بحسب المعلومات الواصلة إليً، أنفق السياح الأجانب ببطاقاتهم المصرفية فقط مليار و 260 مليون مانات في أذربيجان. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن السياح هم أساساً من الدول المجاورة وأن المدفوعات النقدية لا تزال سائدة عندهم، كما حاله عندنا. يظهر الحساب الإجمالي أن السياح الأجانب أنفقوا 4.3 مليار مانات في أذربيجان.

تُعرف اليوم غبالا كإحدى أقدم المناطق السكنية في أذربيجان، بأنها واحدة من أهم المراكز السياحية في البلاد. من العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة تدفق السياح إلى غبالا هو عرض الفنادق والمنتجعات الجديدة التي تلبي المتطلبات الحديثة وأسعارها المعقولة والبنية التحتية للطرق المحسنة. غبالا، ببنيتها التحتية السياحية الواسعة تجذب السياح على مدار العام.

أخبر رئيس مكتب الإحصاءات لمقاطعة غبالا آياز إسكندروف، لـوكالة أذرتاج أنه في عام 2019 ، كان هناك 16 فندقاً والمنشآت الشبيهة للفنادق تعمل في المنطقة. السعة الاجمالية لهذه المنشآت هي 2353 سرير. في العام الماضي، تم استخدام 27 ألف و129 سريراً في الفنادق ودور الضيافة. كان متوسط سعر الإقامة في يوم واحد 85.4 مانات. مدة إقامة السياح هي يوم أو يومين.

في عام 2019، أقام 186 ألف و441 سائحاً محلياً وأجنبياً في الفنادق والمنشآت الفندقية في المنطقة. منهم 65 ألف و 592 أو 35.2 % من مواطني أذربيجان و120 ألف و 839 أو 64.8 % من الرعايا الأجانب.

بحسب كلام رئيس الإدارة شملت الإحصاءات فقط عدد السياح في الفنادق والمنشآت الشبيهة للفنادق. وفقًا للإحصاءات غير الرسمية بلغ عدد السياح المقيمين في منازل خاصة، أكثر من 314 ألف شخص في عام 2019.

وقال آياز إسكندروف إنه في العام الماضي زاد عدد السياح المحليين في الفنادق ودور الضيافة في غبالا بأكثر من 10 ألف سائح مقارنة بالعام الماضي.

فاق عدد المواطنون السعوديون على عدد السياح الأجانب القادمين إلى غبالا في عام 2019. خلال العام، زار غبالا 34 ألف و 894 مواطن من هذا البلد. بشكل عام، كانت الأغلبية الساحقة من السياح المقيمين في فنادق ودور الضيافة غبالا في العام الماضي من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان وروسيا والهند والصين والعراق.

لوحظ أعلى كثافة للفنادق ودور الضيافة في أغسطس ب36 ألف و 446 نازل. كان عدد السياح في يونيو 21 ألف و 553 وفي يوليو ب35 ألف و 545.

في الفترة الماضية، كان يعمل 1225 عامل في المنشآت السياحية. من بين هؤلاء 238 امرأة و هناك 105 خريجاً من الدراسات السياحية والفندقية و36 عاملاً أجنبياً.