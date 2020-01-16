قربانغولي بردي محمدوف: تركمانستان مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأفغانستان

عشق أباد، 16 يناير، أذرتاج

تركمانستان، بكونها جارة لأفغانستان مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لتهيئة الظروف السلمية في البلاد.

أفادت أذرتاج أن رئيس تركمانستان قربانغولي بردي محمدوف صرح بذلك في المؤتمر الدولي في عشق أباد.

تبني تركمانستان منشآت طبية وتعليمية في أفغانستان منذ سنوات عديدة وتصدر الكهرباء بشروط ميسرة وتقدم المساعدة الاقتصادية والإنسانية للبلاد. كما يدرس الطلاب الأفغان في المؤسسات التعليمية التركمانية.

وقال قربانغولي بردي محمدوف إن العمل في هذا الاتجاه سيستمر.

إلاهه أحمدوفا

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عشق أباد