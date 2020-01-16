أول بئر استكشافي يُحفر في حقول “شفق -آسمان” الأذربيجانية البحرية ويترقب اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز

باكو، 16 يناير، أذرتاج

تم حفر أول بئر التنقيب (SAX01) في مجموعة حقول "شفق- آسيمان" البحرية في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

أفادت أذرتاج أن كلاً من سوكار وبي بي يمتلك الحصة المتساوية ب50% بموجب اتفاقية تقسيم حصة الإنتاج لمجموعة حقول "شفق-أسيمان" (HPBS) ومشغل مرحلة استكشاف المشروع هو بي بي. تقوم بأعمال الحفر شركة “Caspian Drilling Company” التابعة لشركة سوكار.

إن "SAX01" هو أول بئر يتم حفره في منطقة التقاعد بناء على شروط اتفاقية عام 2011 التي وافق عليها المجلس الوطني بجمهورية أذربيجان.

من المتوقع أن يصل عمق البئر الكلي إلى 7000 متر ويستغرق الحفر حوالي 9 أشهر. وسيتم بعد ذلك تحليل الآبار. إذا نجحت، يمكن تنفيذ برنامج تقييم للتحقق من صحة النتائج.

قال رئيس شركة سوكار رونق عبداللاييف: "إنه منذ فترة طويلة، استكملنا بنجاح استكشاف الزلازل في مجموعة حقول "شفق- آسيمان" البحرية مع شريكنا بي بي. ننتقل الآن إلى الخطوة التالية ونبدأ في حفر بئر استكشافي. سيمكن حفر بئر استكشافي من التأكد من إمكانات مجموعة الحقول بالكامل. يمكننا أن نقول بكل فخر إن جميع الأعمال الأساسية اعتباراً من الحفر إلى بناء الأسس العميقة في إطار المشاريع المعقدة مثل "شاه دنيز" و"أزيري-تشيراغ-كونشلي" و"شفق-آسيمان"، يتم تنفيذها اليوم من قبل الشركات الأذربيجانية ومؤسسات سوكار. هذا هو أحد أهم الإنجازات التي حققها عمال النفط الأذربيجانيين في عهد الاستقلال".

صرح الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في منطقة أذربيجان وجورجيا وتركيا كاري جونز: "نحن سعداء للغاية ومتحمسون لبدء بحفر أول بئر استكشافي في مجموعة حقول "شفق-آسيمان". تتمتع هذه الحقول البحرية بإمكانيات كبيرة، وإذا نجح اعمال التنقيب، فقد يؤدي ذلك إلى اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز. تم القيام بالكثير من الأعمال لضمان التنفيذ الآمن والموثوق لبرنامج الحفر. لهذا الغرض، سوف نوظف فريقاً مختصاً ومحفزاً للغاية ونستخدم منصة الحفر المزودة بنظام التحكم في الضغط. "

يتم إجراء أعمال الحفر في بئر"SAX01" بواسطة منصة حيدر علييف للحفر العائمة التي تديرها شركة SOCAR Caspian Drilling Company (CDC). تم الحصول على هذه المنصة على أساس التعاقد لحفر بئر"SAX01" في نوفمبر 2019 وتم إرسالها إلى موقع البئر للتحضير لعمليات الحفر.