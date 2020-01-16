وزير الاقتصاد يكشف نتائج العام الماضي 2019م

باكو، 16 يناير، أذرتاج

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2019م 2ر2 في المائة مع زيادة مسجلة في القطاع غير النفطي بنسبة 5ر3 في المائة. كما أن الإنتاج الصناعي في القطاع غير النفطي ارتفع بنسبة 9ر13 في المائة وتجاوز حجم الصادرات غير النفطي عن 9ر1 مليار دولار.

أفادت أذرتاج عن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم 16 يناير لنتائج العام الماضي 2019م إن وتيرة نمو الاستثمارات الموجهة إلى الرأسمال الثابت في القطاع غير النفطي بلغت 5ر3 في المائة مع صعود الزنة الخاصة للاستثمارات في القطاع غير النفطي في إجمالي الاستثمارات إلى 7ر69 في المائة عام 2019م من 2ر65 في المائة عام 2018م.

وأضاف الوزير جباروف أن خطوات مهمة اتخذت بغية تعزيز الضمان الاجتماعي للأهالي أيضا ما أدى إلى تشكيل وتيرة ارتفاع أرباح الأهالي بنسبة 4ر7 في المائة لتتجاوز عن التضخم المالي السنوي المتوسط المسجل 6ر2 في المائة. كما بلغت وتيرة نمو الرواتب الشهري المتوسط بنسبة 4ر 16 في المائة.