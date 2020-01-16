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    20 سم سماكة الثلوج في قرية إيليسو شمالي غربي أذربيجان

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]

    قاخ، 16 يناير (أذرتاج).

    انخفضت حرارة الطقس بدرجة كبيرة في شمالي غربي أذربيجان ابتداء من ليلة السادس عشر من يناير. وتتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

    افاد مراسل أذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية إليسو في محافظة قاخ تبلغ 20 سم. لا تواجه القرية اية مشكلة في المرافق العامة بسبب هطول الثلوج.

    AZERTAG.AZ :20 سم سماكة الثلوج في قرية إيليسو شمالي غربي أذربيجان
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