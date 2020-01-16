20 سم سماكة الثلوج في قرية إيليسو شمالي غربي أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
قاخ، 16 يناير (أذرتاج).
انخفضت حرارة الطقس بدرجة كبيرة في شمالي غربي أذربيجان ابتداء من ليلة السادس عشر من يناير. وتتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.
افاد مراسل أذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية إليسو في محافظة قاخ تبلغ 20 سم. لا تواجه القرية اية مشكلة في المرافق العامة بسبب هطول الثلوج.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٣]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك