20 سم سماكة الثلوج في قرية إيليسو شمالي غربي أذربيجان

قاخ، 16 يناير (أذرتاج).

انخفضت حرارة الطقس بدرجة كبيرة في شمالي غربي أذربيجان ابتداء من ليلة السادس عشر من يناير. وتتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

افاد مراسل أذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية إليسو في محافظة قاخ تبلغ 20 سم. لا تواجه القرية اية مشكلة في المرافق العامة بسبب هطول الثلوج.