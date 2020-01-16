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    سوكار تكشف حجم الغاز الطبيعي المستخرج بنفسها

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 16 يناير، أذرتاج

    استخرجت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار 8ر6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن سوكار أنها توصلت إلى استقرار استخراج الغاز الطبيعي من الحقول التي تشغلها هي نفسها خلال 2019م مفيدة أن استخراج الغاز عموما على نطاق البلد ازداد بنسبة تقترب من 17 في المائة ليصل إلى 6ر35 مليار متر مكعب.

    AZERTAG.AZ :سوكار تكشف حجم الغاز الطبيعي المستخرج بنفسها
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