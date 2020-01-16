انخفاض درجة الحرارة الى 12 تحت الصفر في خيناليق وقريز شمال أذربيجان

قوبا، 16 يناير (أذرتاج)

تغيرت الظروف الجوية بشدة في المحافظات الشمالية ابتداء من ليلة 15 يناير.

أفاد مراسل أذرتاج ان سماكة الثلوج في قريتي خيناليق وقريز في محافظة قوبا بلغت 13 سم، في قرية خالتان 5 سم وفي مركز المحافظة 3 سم. وصلت سماكة الثلوج في قوصار 4 سم و5 سم في بلد آلتي آغاج.

تم تسجيل ادنى درجة حرارة في قريتي خيناليق وقريز حيث انخفضت الى 12 درجة تحت الصفر.