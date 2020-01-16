انخفاض درجة الحرارة الى 12 تحت الصفر في خيناليق وقريز شمال أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
قوبا، 16 يناير (أذرتاج)
تغيرت الظروف الجوية بشدة في المحافظات الشمالية ابتداء من ليلة 15 يناير.
أفاد مراسل أذرتاج ان سماكة الثلوج في قريتي خيناليق وقريز في محافظة قوبا بلغت 13 سم، في قرية خالتان 5 سم وفي مركز المحافظة 3 سم. وصلت سماكة الثلوج في قوصار 4 سم و5 سم في بلد آلتي آغاج.
تم تسجيل ادنى درجة حرارة في قريتي خيناليق وقريز حيث انخفضت الى 12 درجة تحت الصفر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٣]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك