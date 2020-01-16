  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    انخفاض درجة الحرارة الى 12 تحت الصفر في خيناليق وقريز شمال أذربيجان

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    قوبا، 16 يناير (أذرتاج)

    تغيرت الظروف الجوية بشدة في المحافظات الشمالية ابتداء من ليلة 15 يناير.

    أفاد مراسل أذرتاج ان سماكة الثلوج في قريتي خيناليق وقريز في محافظة قوبا بلغت 13 سم، في قرية خالتان 5 سم وفي مركز المحافظة 3 سم. وصلت سماكة الثلوج في قوصار 4 سم و5 سم في بلد آلتي آغاج.

    تم تسجيل ادنى درجة حرارة في قريتي خيناليق وقريز حيث انخفضت الى 12 درجة تحت الصفر.

    AZERTAG.AZ :انخفاض درجة الحرارة الى 12 تحت الصفر في خيناليق وقريز شمال أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
    في العام الماضي، ضرب نفطلان رقمأً قياسياً باستقبال 40 الف سائح من 61 دولة
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
    20 سم سماكة الثلوج في قرية إيليسو شمالي غربي أذربيجان
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٣]
    قدمت الفنادق ودور الضيافة في غبالا خدمات لأكثر من 120 ألف سائح أجنبي في 2019
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٣]
    سماكة الجليد في بحيرة مارال جول 20 سم
    انخفاض درجة الحرارة الى 12 تحت الصفر في خيناليق وقريز شمال أذربيجان