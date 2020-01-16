سوكار تكشف حجم النفط الذي استخرجته العام الماضي

باكو، 16 يناير، أذرتاج

توصلت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية إلى استقرار استخراجها للنفط خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن سوكار أنها استخرجت خلال 2019م 7ر7 ملايين طن من النفط من الحقول التي تشغلها هي مباشرا مفيدة أن حجم النفط الخام المستخرج على نطاق البلد في العام الماضي بلغ 5ر37 مليون طن. وقالت الشركة إنها رغم توصلها إلى استقرار استخراج النفط من الحقول التي تشغلها هي فإن انخفاض استخراج النفط بوتيرة مدارة على نطاق البلد عموما بما فيه مؤشرات الشركات المشغلة الأخرى.