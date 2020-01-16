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    زيادة حجم استهلاك الغاز الطبيعي داخل البلد

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]

    باكو، 16 يناير، أذرتاج

    بلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي العام داخل البلد خلال عام 2019م 5ر11 مليار متر مكعب بعد خصم الاستهلاك الفني والخسائر.

    أفادت أذرتاج عن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن حجم الاستهلاك العام داخل البلد للغاز الطبيعي ارتفع 918 مليون متر مكعب او 7ر8 في المائة قياسا إلى مؤشر عام 2018م. وتعزو الشركة الجزء الأكبر من حجم الزيادة إلى رفع مستوى الإنتاج الصناعي الغازي النفطي خاصة بدء مصنعي الكارباميد والميثانول التابعين لسوكار اللذين يستخدمان الغاز الطبيعي كالخام الرئيسي. كما أن مستوى استهلاك الغاز الطبيعي بين الأهالي ارتفع بنسبة 5ر8 في المائة بسبب توسع البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي في البلد.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم استهلاك الغاز الطبيعي داخل البلد
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