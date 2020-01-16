سوكار تصدر العام الماضي 1ر21 مليون طن من النفط الخام

باكو، 16 يناير، أذرتاج

صدر 1ر21 مليون طن من النفط الخام من جانب سوكار خلال عام 2019م.

أفادت أذرتاج عن سوكار أن الشركة تصدر الحصة الرابحة من النفط المستخرج من جانب مجموعة الشركات الدولية الناشطة في البلد الخاصة بدولة أذربيجان والشركة تصدر من قبل سوكار بجانب النفط الذي تستخرجه الشركة بإمكانياتها هي.