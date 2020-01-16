سوكار تصدر العام الماضي 1ر21 مليون طن من النفط الخام
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
باكو، 16 يناير، أذرتاج
صدر 1ر21 مليون طن من النفط الخام من جانب سوكار خلال عام 2019م.
أفادت أذرتاج عن سوكار أن الشركة تصدر الحصة الرابحة من النفط المستخرج من جانب مجموعة الشركات الدولية الناشطة في البلد الخاصة بدولة أذربيجان والشركة تصدر من قبل سوكار بجانب النفط الذي تستخرجه الشركة بإمكانياتها هي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك