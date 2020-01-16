في العام الماضي، ضرب نفطلان رقمأً قياسياً باستقبال 40 الف سائح من 61 دولة

نفطلان ، 16 يناير، رؤوف حاجيف، أذرتاج

تعد السياحة واحدة من القطاعات غير النفطية الأكثر تطوراً في البلاد وأنها تشكل أساس الاقتصاد في العديد من المناطق، وخاصة مدينة نفطلان. إن كل ما تم القيام به في أذربيجان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكانها على الساحة الدولية والعلاقات الودية مع العديد من البلدان والأحداث الدولية المحققة والاستقرار والأمان السائدة في بلدنا قد وفرت دفعة قوية لتطوير السياحة في بلدنا وكذلك في نفطلان.

يفيد المراسل الإقليمي لـوكالة أذرتاج أن عدد الرحلات السياحية إلى نفطلان في عام 2019 سجل رقماً قياسياً - حيث زار المدينة 40 ألف سائح من 61 دولة.

من هؤلاء كان 12 ألف و364 زائراً أجنبياً. وكانت أغلبية السياح من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وإسرائيل وأوكرانيا وبيلاروس وتركيا والسعودية والكويت وليتوانيا. بالإضافة إلى ذلك، استفاد السياح من الإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان والبحرين وقطر وإيران والصين وإستونيا وألمانيا وجورجيا والولايات المتحدة وقيرغيزستان وكندا من خدمات المنتجعات والمصحات.

هناك 10 منشآت سياحية في نفطلان ويعمل فيها 1100 شخص. بعد وضع المنشآت السياحية التي تجري أعمال الإنشاء حاليا فيها قيد التشغيل في المدينة سيتمكن نفتطان من توفير المطاعم والفنادق والمرافق الطبية الحديثة لما يصل إلى 3800 سائح خلال اليوم وسيصل عدد العاملين فيها على مدار اليوم إلى 1500 موظف. هذا هو 15 % من مجموع سكان المدينة.