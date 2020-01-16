جورجيا تبدأ بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز

تبيليسي، 16 يناير (أذرتاج).

ستبدأ جورجيا بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز الجديدة في القطاع الجورجي من البحر الأسود.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا أعلنته الوكالة الجورجية الحكومية للنفط والغاز في عطاء دولي علني. بناء على شروط العطاء العلني، ستقام اعمال البحث والتنقيب في الوحدتين الثانية والثالثة المرخصة في الجرف البحري. أعلن ان 20 ابريل لهذا العام آخر موعد لقبول طلبات للحصول على تراخيص لاستغلال الوحدتين.

خطائي عزيزوف

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