  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    جورجيا تبدأ بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز

    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]

    تبيليسي، 16 يناير (أذرتاج).

    ستبدأ جورجيا بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز الجديدة في القطاع الجورجي من البحر الأسود.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا أعلنته الوكالة الجورجية الحكومية للنفط والغاز في عطاء دولي علني. بناء على شروط العطاء العلني، ستقام اعمال البحث والتنقيب في الوحدتين الثانية والثالثة المرخصة في الجرف البحري. أعلن ان 20 ابريل لهذا العام آخر موعد لقبول طلبات للحصول على تراخيص لاستغلال الوحدتين.

    خطائي عزيزوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    تبيليسي

    AZERTAG.AZ :جورجيا تبدأ بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    قربانغولي بردي محمدوف: تركمانستان مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأفغانستان
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]
    رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١١:٥‎٨]
    رئيس الشيشان يستقيل مؤقتا عن المنصب لفقدان القدرة على العمل
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
    اجتماع بين الإيسيسكو ومؤسسة "CELL" لتعزيز التعاون في قضايا التعليم
    جورجيا تبدأ بحث واستكشاف احتياطيات النفط والغاز