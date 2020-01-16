دافوس تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الخمسين

باكو، 16 يناير (أذرتاج).

ستستضيف مدينة دافوس السويسرية النسخة الخمسين للملتقى الاقتصادي العالمي في 21-24 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج ان 3 آلاف سياسي وأكاديمي ورجل عمل وممثل منظمات غير حكومية من 117 بلد سيشاركون في المنتدى الذي سينعقد تحت شعار "أطراف عالم متناغم ومستديم".

سيتم عقد أكثر من 400 جلسة مفتوحة ومغلقة على هامش المنتدى. سيحضر فعالياته قادة اكثر من 50 دولة على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء.

ومن بين المشاركين في القمة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانجيز والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا ورئيس أفغانستان اشرف غني ورئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز، ونظيره الباكستاني عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وغيرهم من القادة ورؤساء الدول والسياسيين.