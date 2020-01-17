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    سعر برميل أذري لايت يرتفع

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١١:١٠]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية تراجعا حادا.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 12ر68 دولارا بعد نموه قدر 19ر1 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل أذري لايت يرتفع
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