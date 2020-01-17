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    سياسة


    وحدات الاحتلال الأرميني تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١١:٣٠]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    تواصل وحدات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم وباستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع ان مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية فرحلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية.

    كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في قرية أجارلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي أويس علي وقراخان بيكلي وأشاغي سيد أحمدلي المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين.

    AZERTAG.AZ :وحدات الاحتلال الأرميني تواصل انتهاك وقف إطلاق النار
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