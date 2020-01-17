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    سياسة


    لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٧]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    خطط عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني إلى نهاية الشهر الجاري.

    أفادت أذرتاج عن وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف قوله في تصريح له لصحفيين إن هذه المسألة طرحت للنقاش في لقاء منعقد مع أنجي كاسبشيك المبعوث الخاص للرئيس الفاعل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    كما ابلغ الوزير محمدياروف توقع زيارة للمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي.

    AZERTAG.AZ :لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني
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