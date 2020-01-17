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    السفير الأمريكي: يسرنا تسجيل عدد كبير من المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    يسرنا تسجيل عدد كبير من المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن لي ليتزينبرغ سفير الولايات المتحدة الامريكية في أذربيجان قوله لصحفيين إنه يتابع عن كثب الانتخابات البرلمانية المنظمة في أذربيجان: "يسرنا تسجيل مرشحين يمثلون عن الاطياف المختلفة بما فيه عدد كبير من المرشحين المستقلين وعن الأحزاب المعارضة والشباب والنسوان وكذلك وجوه جدد".

    وأضاف ليتزينبرغ أن الحملة الانتخابية تنطلق حديثا حاليا: "يسرنا كذلك أن أذربيجان دعت مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات."

    AZERTAG.AZ :السفير الأمريكي: يسرنا تسجيل عدد كبير من المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان
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