  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حاجييف: نشيد بالموقف المتسق للاتحاد الأوروبي من سلامة أراضي أذربيجان

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    نشيد باتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا متسقا من سلامة أراضي أذربيجان وحرمة حدودها وسيادتها.

    أفادت أذرتاج عن حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله لصحفيين إن الاتحاد الأوروبي كان دائما يؤيد بوحدة أراضي أذربيجان: "وإذا نظرنا إلى وثائق ختامية لقمة بروكسل حول الشراكة الشرقية قبل ذلك وكذلك إلى وثيقة "أولويات الشراكة" المعدّة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وجدنا أن ثمة تأييدا حاسما ولا لبس فيه بسلامة أراضي أذربيجان. فلذلك وتبعا لما جرى نشيد بهذا الموقف المعبر عنه في الوثيقة الخاصة بتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي من سلامة أراضي بلدان الشراكة الشرقية ومن ضمنها جمهورية أذربيجان."

    AZERTAG.AZ :حاجييف: نشيد بالموقف المتسق للاتحاد الأوروبي من سلامة أراضي أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١١]
    وزيرة خارجية غيانا: حريصون على مواصلة تطوير علاقاتنا مع أذربيجان
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
    الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد التزامه بدعم وحدة اراضي الدول الأعضاء في الشراكة الشرقية
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]
    السفير الأمريكي: يسرنا تسجيل عدد كبير من المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية في أذربيجان
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٧]
    لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني
    حاجييف: نشيد بالموقف المتسق للاتحاد الأوروبي من سلامة أراضي أذربيجان