حاجييف: نشيد بالموقف المتسق للاتحاد الأوروبي من سلامة أراضي أذربيجان

باكو، 17 يناير، أذرتاج

نشيد باتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا متسقا من سلامة أراضي أذربيجان وحرمة حدودها وسيادتها.

أفادت أذرتاج عن حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله لصحفيين إن الاتحاد الأوروبي كان دائما يؤيد بوحدة أراضي أذربيجان: "وإذا نظرنا إلى وثائق ختامية لقمة بروكسل حول الشراكة الشرقية قبل ذلك وكذلك إلى وثيقة "أولويات الشراكة" المعدّة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وجدنا أن ثمة تأييدا حاسما ولا لبس فيه بسلامة أراضي أذربيجان. فلذلك وتبعا لما جرى نشيد بهذا الموقف المعبر عنه في الوثيقة الخاصة بتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي من سلامة أراضي بلدان الشراكة الشرقية ومن ضمنها جمهورية أذربيجان."