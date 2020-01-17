مناقشة خط أنابيب الغاز العابر لأدرياتيكي"تاب" في المؤتمر الأوروبي للغاز

باكو، 16 يناير، اذرتاج

سيناقش المؤتمر الأوروبي للغاز (European Gas Conference) الذي سيعقد في فيينا في فترة 27-29 يناير، مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لأدرياتيكي (TAP) الذي هو الجزء الأخير من ممر الغاز الجنوبي.

يحضر المناقشات معاون نائب الرئيس في الاستثمارات والتسويق لشركة سوكار فيتالي بيلاربايوف والمدير التنفيذي لمشروع (TAP) لوكا سكيابتيني (Luca Schieppatinin)

إلى جانب المسؤولين من المفوضية الأوروبية والعديد من الدول حضر هذا الحدث الممثلون عن شركات BP و OMVو Gazpromو Uniper و Eni و Total و Equinor و Fluxys وTellurian LNG والوكالة الدولية للطاقة. (IEA)

تجدر الإشارة إلى أن ممر الغاز الجنوبي يعتبر سلسلة أنابيب الغاز الطبيعي في العالم. تشمل قطاعات ممر الغاز الجنوبي مشاريع "شاه دنيز –2" وخط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب وتاب. يعد ممر الغاز الجنوبي أحد أهم المشاريع الطموحة في صناعة النفط والغاز العالمية على الإطلاق. هذا هدف معقد يشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك 7 حكومات و11 شركة. لأول مرة، سيغير ممر الغاز الجنوبي خريطة الطاقة في المنطقة بأكملها من خلال دمج إمدادات غاز بحر الخزر في السوق الأوروبية. تم تصميم نظام خطوط الأنابيب هذا بحيث يمكن مضاعفة سعته في المستقبل لتوفير سعة غاز إضافية.

في 29 مايو 2018، أقيم حفل الافتتاح الرسمي لممر الغاز الجنوبي في مجمع سانكاتشال (Sangachal) وتم ضخ الغاز الطبيعي الأذربيجاني في نظام ممر الغاز الجنوبي. في 12 يونيو، تم تشغيل خط أنابيب الغاز تاناب في أسكي شهير بتركيا. في 30 نوفمبر من العام من ولاية أدرنة التركية. سينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي من حقل "شاه دنيز-2" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. من المخطط نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا و10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي بطول 3 ألاف 500 كم. تم تسليم ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا بواسطة تاناب حتى الآن.

أنجز مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي تاب بأكثر من 90%، بما في ذلك أعمال الهندسة والتخزين والبناء. بدأ نقل الغاز في نوفمبر في الجزء اليوناني من تاب. بمجرد بدء تشغيل المرحلة الأولى، سيتم نقل الغاز الطبيعي تدريجياً إلى الأجزاء الأخرى من خط الأنابيب على طول المسار اليوناني، وكذلك إلى ألبانيا وإيطاليا بالمراحل. من المتوقع الانتهاء من النقل التجاري عبر "تاب" وبدء اختباره في أكتوبر 2020، أي حين التشغيل التام للجزء الإيطالي.

كما أطلق مجمع شركات "تاب" اختبارات السوق التي ستمكنه من تمثيل مصالح موردي الغاز الطبيعي. الهدف هو استكشاف إمكانيات توسيع "تاب" في مرحلة لاحقة.

تبلغ النفقات الرئيسية للمشروع 4.5 مليار يورو. يمر خط الأنابيب عبر ثلاث دول أوروبية - اليونان وألبانيا وإيطاليا. ستبلغ السعة الأولية لمشروع "تاب" 10 مليارات متر مكعب في السنة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20 مليار متر مكعب في المستقبل.

يعد مشروع "تاب" امتداد خط أنابيب جنوب القوقاز و"تاناب" والذي سوف ينقل الغاز المنتج من "شاه دنيز-2" عبر اليونان وألبانيا بمرور البحر الأدرياتيكي إلى جنوب إيطاليا ثم إلى أوروبا الغربية. يبلغ طول خط الأنابيب 878 كيلومتراً وقطره 48 بوصة. يمتد الجزء الأدنى من خط أنابيب "تاب" في العمق حوالي 820 مترًا من سطح البحر ويمر الجزء الأعلى ب1800 متر في الجبال الألبانية. سيغطي خط الأنابيب أراضي اليونان وألبانيا من الشرق إلى الغرب حتى ساحل البحر الأدرياتيكي وإلى الساحل في منطقة بوغليا بإيطاليا. سوف تنضم "تاب" إلى شبكة نقل الغاز الإيطالية التي تديرها شركة Snam Rete Gas. يوفر المشروع فرصاً رائعة لتوصيل الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا.