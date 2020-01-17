وزيرة خارجية غيانا: حريصون على مواصلة تطوير علاقاتنا مع أذربيجان

باكو، 16 يناير، اذرتاج

تبادل وزير خارجية اذربيجان إيلمار محمدياروف ووزيرة خارجية غيانا كارين كامينغز بالتهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أفادت اذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية أن إيلمار محمدياروف هنأ نظيرته كارين كامينغز بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وغيانا. ولوحظ أن التعاون القائم على روح الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين يفتح فرصاً جديدة لمزيد من تنمية العلاقات الثنائية.

عبر الوزير إيلمار محمدياروف عن امتنانه للدعم الذي قدمته غيانا في حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قاره باغ الجبلية في إطار السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، كما هو مذكور في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

أعرب إيلمار محمدياروف عن ثقته في أن الجهود المشتركة ستستمر لتطوير التعاون متعدد الأوجه القائم على أساس المصالح والقيم المشتركة بين البلدين.

هنأت وزيرة خارجية غيانا كارين كامينغز حكومة وشعب أذربيجان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

قالت كارين كامينغز إن العلاقات المخلصة بين البلدين تقوم على القيم والمعايير المشتركة لصالح شعبينا. وأكد أن العلاقات الودية بين البلدين تعمقت على مدار 25 عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 9 يناير 1995.

كما تطرقت إلى تعميق التعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية، لا سيما في الأمم المتحدة، التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين في مجال الإصلاحات وتغير المناخ.

أكدت وزيرة خارجية غيان اهتمامها بتطوير العلاقات الثنائية في السنوات القادمة.

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وغيانا في 9 يناير 1995.