إنشاء مجلس الأعمال الأذربيجاني الإيطالي

باكو، 17 يناير، اذرتاج

تم تمثيل وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) في الاجتماع الخامس للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين إيطاليا وجمهورية أذربيجان في روما.

أفادت اذرتاج نقلاً عن الوكالة أن رئيس مجلس الإدارة للوكالة أورخان محمدوف أبلغ عن أنشطة البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد واللوجستيات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات. تم تقديم عدد من المقترحات لتوسيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية والإيطالي.

في إطار الزيارة، التقى ممثلو كوبيا رئيس الشبكة الدولية الإيطالية للشركات الصغيرة والمتوسطة (INSME) سيرجيو أرزيني والأمين العام للشبكة جيوفاني زازريني. خلال الاجتماع قدمت المعلومات المتعلقة بتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في بلدنا وأنشطة وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. كما أبلغ أن الوكالة لها علاقات واسعة على المستوى الدولي وأن كوبيا مهتمة في إقامة عىلاقات التعاون مع INSME وغيرها الجهات الإيطالية ذات الصل في الاجتماع الذي دارت النقاشات حول عضوية كوبيا في المنظمة تمت مناقشة إمكانية مشاركة الوكالة في أنشطة INSME والقيام بالأنشطة المشتركة وتشكيل بعثات العمل المشتركة وتبادل المعلومات عن المشاريع القائمة وغيرها من إمكانيات التعاون الممكنة.