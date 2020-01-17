زاقاطالا في حلتها البيضاء (صور)
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٥]
زاقاطالا، 17 يناير (اذرتاج).
اكتست محافظة زاقاطالا شمالي غربي أذربيجان بحلتها البيضاء جراء هطول الثلوج في 17 يناير.
نقدم لكم لوحات شتوية رسمتها الثلوج في محافظة زاقاطالا.
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