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    زاقاطالا في حلتها البيضاء (صور)

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٥‎]

    زاقاطالا، 17 يناير (اذرتاج).

    اكتست محافظة زاقاطالا شمالي غربي أذربيجان بحلتها البيضاء جراء هطول الثلوج في 17 يناير.

    نقدم لكم لوحات شتوية رسمتها الثلوج في محافظة زاقاطالا.

    AZERTAG.AZ :زاقاطالا في حلتها البيضاء (صور)
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