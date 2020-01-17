باكو، 17 يناير (أذرتاج). التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف اليوم مع المبعوث الشخصي لرئيس منظمة الامن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشك. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي في خط تماس الجيشين ونتائج المتابعات ومسائل تسوية النزاع.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يلتقي المبعوث الشخصي لرئيس منظمة الامن والتعاون الأوروبي

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