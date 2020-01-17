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    الكشف عن قائمة أغلى المدن في العالم. باكو تأتي في المرتبة الـ390

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٠]

    باكو، 17 يناير (أذرتاج).

    تتصدر مدينة سوريخ قائمة أغلي المدن في العالم بمؤشر تكاليف المعيشة في عام 2019. الى جانب سوريخ استقرت المدن السويسرية الأخرى بازل، لوزان، جينيف، برن في الخماسية الأولى بهذا المؤشر.

    أفادت وكالة اذرتاج ان عاصمة أذربيجان باكو تأتي في المرتبة الـ390 في قائمة أغلى المدن عالميا في تكاليف المعيشة خلال العام 2019 بين 440 مدينة؛ وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة الصادر حديثاً عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية.

    وتواجدت موسكو بالمرتبة 251 وإسطنبول في المرتبة ال325 وانقرة في المرتبة 362 ويرفان في المرتبة 380 وتبيليسي في المرتبة 404.

    ويقيس المؤشر تكاليف المعيشة وفقاً لعدة معايير؛ أبرزها متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية، والإيجارات ووسائل التنقل، وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات ومصادر رسمية.

    AZERTAG.AZ :الكشف عن قائمة أغلى المدن في العالم. باكو تأتي في المرتبة الـ390
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