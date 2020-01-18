وحدات الاحتلال الأرميني تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

باكو، 18 يناير، أذرتاج

تواصل وحدات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم .

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع ان مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية كوخ نبي لمحافظة طاووس الأذربيجانية ومرتفعات بمحافظة جدابيك الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في قرية شيناري بمحافظة برد الأرمينية ومرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي جويارخ وشيلابورت المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى تقي بيكلي وجواهرلي مرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام وقرى قاخان بيكلي وقورقان وهوراديز المحتلة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانيتين.