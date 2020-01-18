باكو، 18 يناير، أذرتاج سجلت أسعار النفط ارتفاعا من جديد بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 85ر64 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد تراجع مسجل قدر 23ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 54ر58 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 02ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع من جديد

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