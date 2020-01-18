بحث آفاق التعاون البرلماني بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 18 يناير، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف بنائب رئيس البرلمان الجورجي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع أذربيجان كاخابر كوشاوا.

أفادت أذرتاج عن بيان البرلمان الجورجي أن اللقاء شهد بحث العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية ومسائل التعاون في مجال التشريع وتبادل التجارب والخبرات.

وتحدث السفير حسنوف بامتنان عن تطور علاقات الصداقة بين برلماني البلدين مؤكد على ثقته في استمرار مجموعة برلمانية للصداقة جديدة ستتشكل عقب الانتخابات البرلمانية الأذربيجانية المنظمة في 9 فبراير القادم هذه التقاليد بين البلدين.

وابلغ كوشاوا بدوره تشكيل البرلمان الجورجي عقب الانتخابات في أذربيجان مجموعة صداقة برلمانية مع أذربيجان ومن المخطط تنظيم زيارات متبادلة وسائر الفعاليات ذات الصلة.

وقال كوشاوا "إننا بحثنا كذلك مسائل فعاليات مختلفة يمكن تنظيمها لدى أقاليم جورجية يقطنها الأذربيجانيون وتبادلنا الآراء حولها وسنجلب إلى هذه الفعاليات نواب يمثلون عن تلك الأقاليم ونرى أن ذلك يصب في خير العمل العام."

يذكر أن كوشاوا معين في ديسمبر العام الماضي رئيسا لمجموعة الصداقة البرلمانية الجورجية مع أذربيجان وتضم المجموعة 62 نائبا.