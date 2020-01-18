جوانب من المناظر الخلابة الشتوية من شاكي – صور
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
باكو، 18 يناير، أذرتاج
شاكي القديمة والحديثة تعجب الجميع بجمالها في جميع الفصول السنوية.
أفادت أذرتاج أن تساقط الثلوج منذ الأمس قد أضاف ظلالا إضافية إلى هذا الجمال.
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