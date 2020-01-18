باكو، 18 يناير، أذرتاج شاكي القديمة والحديثة تعجب الجميع بجمالها في جميع الفصول السنوية. أفادت أذرتاج أن تساقط الثلوج منذ الأمس قد أضاف ظلالا إضافية إلى هذا الجمال.

AZERTAG.AZ : جوانب من المناظر الخلابة الشتوية من شاكي – صور

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