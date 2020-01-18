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    سعر برميل أذري لايت

    ١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    هبط سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 69ر67 دولارا بعد هبوطه قدر 43ر0 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل أذري لايت
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