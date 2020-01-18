ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

باكو، 18 يناير، أذرتاج

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال عام 2019م المنصرم.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 4ر246 ألف طن.

وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 4ر179 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من عام 2018م 7ر159 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 5ر118 مليون دولار.