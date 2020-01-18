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    انخفاض حجم صادرات منتجات المعادن الحديدية

    ١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢١]

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها من البلد خلال عام 2019م الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 95 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 5ر57 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر خلال 2018م منه 6ر127 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 2ر86 مليون دولار.

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