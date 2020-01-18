ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٢٤]
باكو، 18 يناير، أذرتاج
كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال عام 2019م المنصرم.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 6ر64 ألف طن.
وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 128 مليون دولار.
يذكر أن البلد صدر خلال عام 2018م منه 4ر49 ألف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 2ر112 مليون دولار.
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