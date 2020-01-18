الولايات المتحدة وفرنسا تطلبان الانضمام لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط

باكو، 18 يناير، أذرتاج

في المنتدى الثالث للغاز لشرق المتوسط المنعقد في عاصمة مصر القاهرة، ألقي النظر في الطلب الرسمي لكل من الولايات المتحدة وفرنسا حول الانضمام لعضوية هذه المنظمة. تفيد أذرتاج نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا صرح بذلك وأضاف أن هاتين الدولتين ستشاركان في المنتدى بصفة مراقب.

حضر منتدى القاهرة نائب وزير الطاقة الأمريكي وممثل وزارة الخارجية الفرنسية وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة وممثل البنك الدولي ووزراء الطاقة لإسرائيل ومصر وقبرص واليونان ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية لإيطاليا وكذلك الرسميون الفلسطينيون والأردنيون. كانت القضايا الرئيسية على أجندة المؤتمر هي مشاريع نقل الغاز الطبيعي القبرصي والمصري. وقع وزراء اليونان وإسرائيل وقبرص الاتفاقية لخط أنابيب شرق البحر المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا.

استقبل الرئيس المصري عبد الله السيسي المشاركين في المنتدى.