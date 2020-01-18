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    رئيس الجمعية البرلمانية لـOBCE: التوتر السياسي في منطقة الامن والتعاون الأوروبي يثير القلق الشديد

    ١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]

    تبيليسي، 18 يناير (أذرتاج).

    قد تلعب البرلمانات الوطنية دورا مهما في مسائل الامن ومعالجة القضايا الموجودة في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ونائب البرلمان الجورجي جيروجي تسيريتيلي في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في فيينا بحضور رئاسة المنظمة وممثلي 57 دولة عضو.

    اعرب تسيريتيلي عن قلقه من القضايا الموجودة في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي. قيل ان التوتر السياسي المستمر في هذه المنطقة والقضايا في الامن وحقوق الانسان تثير قلقا شديدا.

    وأكد ان المخرج من هذه القضايا هو تطوير العلاقات المتعدد الجوانب ورعاية المبادئ الدولية.

    خطائي عزيزوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    تبيليسي

    AZERTAG.AZ : رئيس الجمعية البرلمانية لـOBCE: التوتر السياسي في منطقة الامن والتعاون الأوروبي يثير القلق الشديد
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    رئيس الجمعية البرلمانية لـOBCE: التوتر السياسي في منطقة الامن والتعاون الأوروبي يثير القلق الشديد