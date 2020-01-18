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    إطلاق قمر اصطناعي إيراني "ظفر" الى مساره الفضائي قريبا

    ١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]

    تبيليسي، 18 يناير (أذرتاج).

    سيطلق قريبا القمر الاصطناعي الإيراني الصنع "ظفر" الى مساره الفضائي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري. قال ان وزن القمر الاصطناعي المحلي الصنع 90 كلغ.

    القمر الاصطناعي لأغراض البحث العلمي. تم تزويده بالكاميرات التي ستراقب احداث في الفضاء وكوكب الأرض. سيسمح بإعلان الحالات الجوية بالدقة الى جانب اعلان حدوث كوارث طبيعية.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :إطلاق قمر اصطناعي إيراني "ظفر" الى مساره الفضائي قريبا
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