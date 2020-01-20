باكو، 20 يناير، أذرتاج زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 20 من يناير اليوم يومَ الحداد الوطني مقابرَ الشهداء إحياء للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير الدموية. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة وضع إكليلا من الزهور أمام «المشعل الأبدي» في مقبرة الشهداء. ثم عزف النشيد الوطني الأذربيجاني بأداء الأوركسترا العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. كما قام رسميون حكوميون وزعماء الطوائف الدينية وسفراء البلدان الأجنبية في أذربيجان وممثلو المنظمات الدولية بزيارة مقبرة الشهداء. كذلك شارك في زيارة مقبرة الشهداء رئيس الوزراء علي أسدوف ورئيس المجلس الوطني أوكطاي اسدوف ورئيس الديوان الرئاسي سامر نورييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى شهداء 20 يناير الخالدة

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